МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Доллар показал рост почти в 3% по отношению к турецкой лире утром в четверг, превысив отметку в 14 лир за доллар после начала военной операции из-за Донбасса. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV. Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы

"Пара доллар/турецкая лира, которая вчера к закрытию торгов поднялась выше 13,80, сегодня обесценилась почти на 3% по отношению к доллару параллельно с глобальными событиями. Курс доллара впервые с 21 декабря протестировал отметку 14,22. Курс евро/турецкая лира колеблется в районе 16,12", — передал телеканал.