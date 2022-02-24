Доллар показал рост почти в 3% по отношению к турецкой лире
Турецкий телеканал NTV: доллар показал рост почти в 3% по отношению к турецкой лире
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Доллар показал рост почти в 3% по отношению к турецкой лире утром в четверг, превысив отметку в 14 лир за доллар после начала военной операции из-за Донбасса. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
"Пара доллар/турецкая лира, которая вчера к закрытию торгов поднялась выше 13,80, сегодня обесценилась почти на 3% по отношению к доллару параллельно с глобальными событиями. Курс доллара впервые с 21 декабря протестировал отметку 14,22. Курс евро/турецкая лира колеблется в районе 16,12", — передал телеканал.
https://1prime.ru/Forex/20220224/836157411.html
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