МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В целом перспективы для экономики остаются более-менее неплохими — главное, чтобы Минфин и правительство сумели грамотно воспользоваться возможностями, которые дают исторически высокие цены на нефть и га. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рублёвая стоимость бочки нефти подошла к 9 тысячам, поэтому профицит бюджета в этом году в любом случае будет очень серьезным", — подчеркнул эксперт.

Но давлению, по его словам, однозначно подвергнутся госбанки — против них стоит ждать серьезных санкций.

"Также уже началось отключение иностранного программного обеспечения в банках с госучастием, а переход на отечественный софт может занять какое-то время", — пояснил Переславский. CNN: Почему давно ожидаемое нападение на Украину потрясет США и весь мир

Ближайшие недели, по его мнению, будут очень нервными как на рынке, так и в целом в Европе.

"В ближайшие дни начнутся переговоры с Европой по дальнейшему мировому порядку, поскольку от защиты Украины фактически открестились все. Но глобально на экономику России серьезного влияния это оказать не должно, и глупости типа замораживания или конфискации вкладов россиян лучше просто не слушать и не читать", — убеждён эксперт.

От SWIFT Россию также вряд ли отключат — это нанесет европейской экономике не меньший урон, поставки газа идут в штатном режиме, добавил он.

"Ограничения на ввоз техники в Россию тоже маловероятны — это слишком большой рынок для массы компаний, а продажи телефонов Apple бьют рекорды", — уверен Переславский.

Поэтому единственной причиной для опасений рядовых граждан, по его словам, является ситуация с курсом рубля, падение которого неминуемо приведет к росту инфляции, так что стоит ждать пересмотра ее целевых показателей от ЦБ уже на мартовском заседании