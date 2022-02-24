МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обменный курс доллара к гривне побил абсолютный рекорд в обменных пунктах Киева, сообщается в Telegram-канале украинского издания Страна.ua.

"Курс продажи наличного доллара в обменниках в Киеве побил абсолютный рекорд. Американскую валюту продают по 34 гривны за доллар. В покупке доллар — 29 грн/$1", — говорится в сообщении.

Официальный курс Национального банка Украины на среду составлял 28,98 гривны за доллар, в четверг он составил 29,25 гривны (семилетний минимум).

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.