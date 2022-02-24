МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Курс рубля усиливает снижение и приближается к дневным минимумам: доллар вновь торгуется выше 87,5 рубля, евро – выше 97 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.45 мск растет на 6,35 рубля, до 87,51 рубля, курс евро – на 5,45 рубля, до 97,15 рубля.

В ходе торгов четверга курс доллара максимально поднимался до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля.