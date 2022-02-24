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2022
https://1prime.ru/Forex/20220224/836163139.html
Рубль продолжает приближаться к дневным минимумам
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МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Курс рубля усиливает снижение и приближается к дневным минимумам: доллар вновь торгуется выше 87,5 рубля, евро – выше 97 рублей, следует из динамики... ПРАЙМ, 24.02.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Курс рубля усиливает снижение и приближается к дневным минимумам: доллар вновь торгуется выше 87,5 рубля, евро – выше 97 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.45 мск растет на 6,35 рубля, до 87,51 рубля, курс евро – на 5,45 рубля, до 97,15 рубля.
В ходе торгов четверга курс доллара максимально поднимался до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля.