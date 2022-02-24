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https://1prime.ru/Forex/20220224/836164510.html
Бумаги российский компаний обрушились на Лондонской бирже
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Бумаги российский компаний на Лондонской бирже обрушились в цене, свидетельствуют данные торгов. Расписки Сбербанка подешевели на 72%. Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бумаги российский компаний на Лондонской бирже обрушились в цене, свидетельствуют данные торгов.
Расписки Сбербанка подешевели на 72%.
Новость дополняется