МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к укреплению и к доллару, и к евро на старте утренней сессии пятницы, курс доллара торгуется возле отметки 84,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге

Рубль пытается компенсировать обвал, невзирая на санкции США

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.11 мск снижался на 94 копейки, до 84,31 рубля, евро — на 43 копейки, до 94,78 рубля.

В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. США и страны Запада на этом фоне объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций.