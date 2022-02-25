МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к укреплению и к доллару, и к евро на старте утренней сессии пятницы, курс доллара торгуется возле отметки 84,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль пытается компенсировать обвал, невзирая на санкции США

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.11 мск снижался на 94 копейки, до 84,31 рубля, евро — на 43 копейки, до 94,78 рубля.

В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. США и страны Запада на этом фоне объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций.