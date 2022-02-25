МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем растет против доллара и евро, корректируя обвал четверга, случившийся на фоне начала военной спецоперации на Украине, следует из данных торгов. Валютные интервенции Центробанка РФ и другие меры поддержки финансового рынка помогают рублю восстанавливаться против основных резервных валют. СМИ: ЕС планирует заморозить "активы" Путина и Лаврова

Дополнительный импульс рублю добавили сообщения о готовности России отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацией. Основные валюты на них растеряли дополнительно около 1 рубля, после чего немного отступили вверх от локальных минимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.39 мск падал на 3,1 рубля, до 82,15 рубля, курс евро — 2,9 рубля, до 92,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновил исторический максимум в четверг, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Российская валюта в пятницу корректирует обвал четверга, в ходе которого рубль выходил на исторические минимумы в условиях резко возросших геополитических и санкционных рисков.

Действия Банка России для стабилизации ситуации на финансовом рынке, о которых он объявил в четверг, способствуют укреплению рубля. В частности, эксперты говорят о прямых валютных интервенциях.

Кроме того, ЦБ в четверг увеличил максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте с 15 до 50 миллиардов долларов. Это снимает вопрос проблемы с валютной ликвидностью на рынке и не толкает игроков к ее прямым покупкам.

При этом глобальная рыночная конъюнктура очень рваная — также из-за геополитики. Так, рынок нефти остается около максимумов сентября 2014 года – чуть ниже 100 долларов за баррель. Марка Brent прибавляет 0,3% — до 95,7 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 97 пунктов, что сигнализирует об аппетите к риску.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций коррекционно отталкивается вверх от минимумов с 2015 года. Это также поддерживает курс рубля.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 3,7% и на 3,2% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 8 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль относительно неплохо пережил панические распродажи российских активов в четверг — правда, в основном благодаря валютным интервенциям ЦБ РФ, которые имели в том числе психологически благоприятное воздействие на инвесторов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее геополитическая обстановка остается очень серьезной, а риски беспрецедентно высокими. Поэтому с учетом фактора пятницы доллар может продолжить повышаться в район 85 рублей", — добавляет он.

Волатильность рубля пока удалось снизить без превентивного ужесточения процентной политики, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Мы полагаем, что риски повышения ставки "до заседания" остаются актуальными и будут зависеть от развития обстановки в банковском секторе. Здесь уже имеются данные в разрезе оттока наличности (111 миллиардов рублей по итогам четверга), но говорить о системных угрозах преждевременно. Инфляционные риски заметно выросли в свете стихийной переоценки некоторых бытовых товаров. Поэтому в перспективе мартовского заседания повышаются шансы увидеть ключевую ставку не менее чем 11% годовых (в моменте 9,5%)", — добавляет он.