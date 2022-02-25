МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к мировым валютам в пятницу вечером, что поддерживается коррекционной динамикой и новостями о возможных переговорах России и Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару рос до 1,1241 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1191 доллара, курс доллара к иене — до 115,53 иены за доллар со 115,52 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,38%, до 96,77 пункта.

В четверг индекс поднялся на 1% на фоне обострения геополитической обстановки. Традиционно доллар считается более надежным активом, поэтому спрос на него увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Не дает заметной поддержки доллару сильная макростатистика по США. По окончательной оценке, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале опустился до 62,8 пункта с январских 67,2 пункта. Аналитики ожидали уменьшения до 61,7 пункта.