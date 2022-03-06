МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россиянам для отправки денег за границу пока доступны системы переводов наличными, но трудно сказать, будут ли они функционировать в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павела Шуста. Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

По мнению эксперта, "для переводов за границу продолжают работать системы переводов наличными. Но трудно сказать, будут ли они функционировать в ближайшем будущем. Этот механизм работает только для переводов другим физическим лицам (например, родственникам)", — пояснил эксперт.

Большинство иностранных интернет-магазинов и сервисов не работают с картами "Мир", поэтому почти единственным вариантом остается использование карт UnionPay, которые открываются некоторыми российскими банками, добавил эксперт.