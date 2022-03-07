МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курсы доллара и евро к рублю на форексе в понедельник подскочили до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 40 и более процентов выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные агентства Блумберг. В США признали, что ограничения против России будут иметь цену

По состоянию на 19.26 мск, курс евро к рублю на форексе подскакивает примерно на 40% относительно пятницы, до 165,24 рубля за евро. Курс доллара растёт на 50% — до 157,34 рубля за доллар. А ранее в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,7556 рубля, доллар — в 177,26 рубля.

Валютные торги на Московской бирже в понедельник в соответствии с решением Банка России не проводятся.