МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Индия и Россия всерьез рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на газету Mint, которая, в свою очередь, получила информацию от источников в индийском правительстве. Такой механизм торговли позволит индийским экспортерам получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро. Аналитик предсказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе

В рамках такого соглашения российский банк должен будет открыть счет в индийском банке, а индийский банк — открыть счет в России. Какие банки будут участвовать в сделке, пока не известно. Один из источников Mint уточнил, что "за точку отсчета можно взять третью валюту — например, юань". Он добавил, что не потребуется привязки обменного курса к какой-либо валюте. В рамках соглашения российская валюта будет конвертирована в рупии, а деньги зачислят на счет в индийском банке.

Mint сообщает, что механизм оплаты в рупиях с Россией уже использовался "в небольших масштабах" — напрмер, для таких товаров, как чай. Издание отмечает, что механизм торговли в местной валюте "имеет ключевое значение" для двух стран, поскольку Индия закупает в России много оборонной и ядерной продукции, а в ответ экспортирует фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для отрасли машиностроения.

"Торговля рупией и рублем очень активна. Мы работаем над валютным соглашением для облегчения торговли, тем более что мы также планируем увеличить закупки нефти в России",- рассказал один из неназванных индийских чиновников. Он добавил, что Индия хотела бы закупать российскую нефть "по сниженной цене".

Издание также напомнило, что из-за санкций Запада заблокированы платежи индийским экспортерам на сумму около $500 млн за уже отгруженные в Россию товары.