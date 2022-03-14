МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране. Глава Евросовета рассказал о запасе санкций ЕС против России

Он пояснил, что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт и их уход с рынка "обоюдоостро невыгоден никому, и ударяет по иностранным компаниям, и, конечно, сказывается и на работе нашей экономики".

Также Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте.

Он отметил, что с точки зрения РФ обязательства выполняются.

"Вопрос списания таких средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях, по которым было принято решение о приостановке операций западными странами. Поэтому хочется надеяться, конечно, что западные страны проведут и откроют возможности для осуществления расчетов по долгам, которые во многом приходятся на иностранных инвесторов из тех стран, которые приняли решения о ограничении использования золотовалютных резервов РФ", — сказал он.