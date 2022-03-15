МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Власти могут в ближайшее время обсудить ужесточение наказания для граждан за сделки с валютой на черном рынке. Об этом сообщила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. Брокер дал совет, куда переложить доллары "из-под матраса"

По ее словам, незаконные операции по покупке и продаже валюты, проводимые лицами без соответствующей лицензии, причиняют ущерб государству.

"С этим мы мириться не будем", — подчеркнула сенатор и добавила, что при обсуждении данного вопроса будет необходимо учитывать, насколько негативно станет развиваться незаконное предпринимательство.

Парламентариям придется максимально быстро и внимательно изучить правоприменительную практику по этой категории дел и при необходимости оперативно внести изменения в действующее законодательство, отметила Ковитиди.

"Будет ли развиваться чёрный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо", — заявила она.

При этом сенатор не видит необходимости в создании новых статей Уголовного кодекса, поскольку в России уже есть все необходимые правовые механизмы регулирования.

В настоящее время за осуществление незаконных валютных операций предусмотрен штраф как для граждан, так и для индивидуальных предпринимателей, в размере от 75% до 100% от суммы сделки, напомнила парламентарий. Штраф грозит в том числе за покупку и продажу валюты в обход уполномоченных банков. Кроме того, за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК РФ.

При этом, по словам вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, вопрос ужесточения наказания за продажу валюты физическими и юридическими лицами не обсуждают ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии.