ЛУКАШЕНКО О ПЕРСПЕКТИВАХ ДОЛЛАРА: БУДЕМ СКОРО БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ В КАРМАНЕ БЫЛ ЛИШНИЙ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ИЛИ ЮАНЬ — БЕЛТА
https://1prime.ru/Forex/20220315/836380793.html
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ЛУКАШЕНКО О ПЕРСПЕКТИВАХ ДОЛЛАРА: БУДЕМ СКОРО БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ В КАРМАНЕ БЫЛ ЛИШНИЙ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ИЛИ ЮАНЬ — БЕЛТА
https://1prime.ru/Forex/20220315/836380793.html
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