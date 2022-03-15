2022-03-15T12:15:37+03:00

2022-03-15T12:15:37+03:00

2022-03-15T12:15:37+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220315/836380793.html

Лукашенко высказался о судьбе доллара

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https://россиясегодня.рф

ЛУКАШЕНКО О ПЕРСПЕКТИВАХ ДОЛЛАРА: БУДЕМ СКОРО БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ В КАРМАНЕ БЫЛ ЛИШНИЙ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ИЛИ ЮАНЬ — БЕЛТА ПРАЙМ, 15.03.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60