МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глобальные инвесторы, в случае неполучения выплат по еврооблигациям РФ в иностранной валюте, могут обратиться в международный суд, чтобы потом получить доступ к замороженным золотовалютным (международным) резервам (ЗВР). Об этом рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев.

Напомним, что 16 марта наша страна должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части ЗВР. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, и в таком случае Минфин осуществляет выплаты в рублях. Россия в среду попытается заплатить по суверенным евробондам

"Решение о расчете в рублях по валютному долгу может быть расценено ими (международными судами – ред.) как дефолт, если в эмиссионных документах данных еврооблигаций не была предусмотрена возможность выплат в рублях (это стало прописываться для выпусков, размещаемых с 2018 года). … Проспекты выпусков, по которым предстоят выплаты 16 марта, не содержат этой опции", — объяснил Ковалев.

При этом 21 марта Минфину как раз предстоит выплатить купон именно по еврооблигациям, которые содержат условие альтернативной выплаты в евро, британских фунтах и швейцарских франках, если платеж в долларах будет невозможен по не зависящим от России обстоятельств. "Если же выплаты станут невозможны ни в одной из этих западных валют, то Россия выплатит в рублях, так как инвесторы, купив эти евробонды, согласились на такое условие", подчеркнул аналитик.

"Эмиссионные условия предполагают, что дефолт состоится, если держатели бумаг не получат средства в течение 30 дней. В случае невыплаты суд, в который обратятся иностранные кредиторы России, может официально признать дефолт правительства. В этом случае потенциально они смогут получить для удовлетворения своих требований доступ ко всем замороженным активам за пределами страны — в том числе, по-видимому, и к замороженным валютным резервам ЦБ РФ", — отмечает он.

"Исходя из данных на 30 июня 2021 года (последняя доступная дата), парализованными могли оказаться до 380 миллиардов долларов финансовых активов Банка России. Нерезиденты на 1 января 2022 года владели примерно половиной (20 миллиардов долларов) всех российских еврооблигаций. Иными словами, при таком сценарии иностранные кредиторы смогут вернуть вложенные деньги даже с учетом процентов", — считает Ковалев.