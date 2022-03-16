МОСКВА, 16 МАР — ПРАЙМ. Доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты. Сразу три фактора заставляют сомневаться в будущем американской валюты. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мнение экономиста Хенрика Мюллера в колонке для Spiegel. Россиянам рассказали, что ждет магазины продуктов из-за санкций

Экономист считает, что инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Мюллер напомнил, что рост цен в США составил 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС.

Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции.

"Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару", — считает Мюллер.

Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, скалэкономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, подытожил он.