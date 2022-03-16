МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой принять меры в отношении коммерческих банков, устанавливающих курс валют, создающий панические настроения на рынке.

"Прошу вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры в отношении коммерческих банков с целью неукоснительного выполнения ими принятых Центральным Банком России решений", — говорится в тексте письма. Эксперт объяснил, почему люди бросились скупать всё подряд

В письме сообщается, что в связи со сложившейся финансово-экономической ситуацией и вследствие валютных колебаний граждане РФ испытывают ощутимое психологическое давление и панические настроения, провоцирующие их на операции с иностранной валютой.

ЦБ как регулятором принято решение относительно курса ЦБ и использования его при продаже валюты, уточняет автор инициативы.

"Однако, как показывает практика, банки устанавливают свой внутренний курс, чем дополнительно создают панические настроения на рынке", — также говорится в письме.

ЦБ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме, заявил регулятор.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.