МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Лавров предсказал снижение доверия к доллару

"Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты", — сказал Силуанов в интервью RT Arabic.

Он отметил, что Россия в последние годы все больше и больше переходила на расчеты в национальных валютах.

"Если это торговля с нашими постоянными партнерами, такими как Китай, Индия, и другими странами в первую очередь нашего близкого окружения — ЕАЭС — то объемы недолларовой торговли, расчетов в национальных валютах увеличивается с каждым годом", — указал Силуанов.

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