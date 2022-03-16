МИНСК, 16 мар — ПРАЙМ. Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что с 18 марта начнет осуществлять торги китайским юанем. Лавров предсказал снижение доверия к доллару

"В целях расширения линейки доступных участникам торгов финансовых инструментов, с учетом поступательного развития белорусско-китайских отношений и роста использования во взаимной торговле национальных валют с 18 марта 2022 года ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" предоставляет возможность совершения в торговой системе биржи операций с китайским юанем", — говорится в сообщении на сайте биржи.

Отмечается, что участникам торгов будет предоставлена возможность совершения валютно-обменных операций в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль. Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Белоруссии.

На сайте приводятся слова председателя правления биржи Андрея Аухимени, что "запуск биржевых торгов китайским юанем является одним из важнейших шагов в создании необходимой инфраструктуры для перевода внешнеторговых расчетов в национальные валюты Беларуси и Китая".