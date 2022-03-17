ПЕКИН, 17 мар — ПРАЙМ. Доллар стал непредсказуемой черной дырой, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. Лавров предсказал снижение доверия к доллару

По его словам, Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, показывающими ненадежность Штатов. На этом фоне Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в юанях, отметил Цзайбан.

"Ускорение переговоров между Китаем и Саудовской Аравией может отражать начало расшатывания основ гегемонии США", — заявил эксперт.

Ван Цзайбан заявляет, что существует целый ряд причин, по которым Саудовская Аравия решила ускорить прогресс.

"Во-первых, в последние годы зависимость США от нефти с Ближнего Востока снизилась, и забота Вашингтона о безопасности на Ближнем Востоке испарилась, что вызывает все большее беспокойство Саудовской Аравии и других традиционных американских союзников на Ближнем Востоке", — отметил он. Эксперт объяснил, когда евро будет дешевле доллара

Во-вторых, в июле прошлого года многие союзники Вашингтона испытали тревогу из-за спешного бегства США из Афганистана после долгих лет упорной борьбы.

В-третьих, чтобы прочно привязать Европу к "колеснице стремлений США к мировому господству", Вашингтон умело спланировал возникновение военного конфликта между Россией и Украиной, отмечает эксперт, а после использовал гегемонию доллара для введения беспрецедентных санкций в отношении Москвы.

По словам, Цзайбана США нарушили главные концепции и принципы капиталистической рыночной экономики и готовы разорвать современный международный политический и экономический порядок.

"Доллар превратился в огромную черную дыру, которая в любое время может превратить в ничто богатство некоторых стран и частных лиц", — заявил эксперт.

"Сегодняшняя Америка ненадежна и не заслуживает доверия. А вот развитие стабильных и устойчивых отношений сотрудничества с Китаем, напротив, является надежным планом", — добавил он.

Аналитик подчеркнул, что переход на расчеты в юанях в нефтяных сделках Китая и Саудовской Аравии сточки зрения международной политической экономии может быть знаковым событием, если переговоры увенчаются успехом, они окажут глубокое влияние на сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в нефтяной сфере, международные валютно-финансовые отношения и международный финансовый порядок.

По его словам, этот шаг также значительно повысит международный статус юаня, и это крайне важно, так как экономика Китая огромна, что объективно требует постоянной интернационализации юаня. На сегодняшний день, добавил он, Китай является крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности, однако международный статус юаня намного уступает статусу евро, не говоря уже о долларе.

"Пусть даже США и являются сегодня крупнейшей экономикой, у доллара нет веских причин продолжать сохранять сильное доминирующее положение. Иными словами, современный мир — это многополярный мир, а многополярность международной валютной системы — закономерная тенденция и процесс, и интернационализация юаня в этом процессе является естественным событием", — добавил он.

Помимо этого, указал он, поскольку на сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в нефтяной сфере приходится значительная часть международного энергетического рынка, переход на расчеты в юанях неизбежно окажет глубокое влияние на международные валютно-финансовые отношения и финансовый порядок.

"В будущем расчеты по китайско-саудовским сделкам с нефтью будут производиться в юанях, а это означает, что доля юаня в сделках с базовыми товарами будет увеличиваться, и это неизбежно распространится на торговлю товарами общего назначения, тем самым способствуя интернационализации юаня", — пояснил он.

Этот процесс, по его словам, во многих аспектах принесет пользу экономическому развитию Китая.

"Во-первых, это выгодно для внешней торговли Китаем нефтью и газом, так как снижаются финансовые риски, вызванные волатильностью курса доллара, и обеспечивается энергетическая безопасность. Во-вторых, это способствует стабильному развитию внешней торговли и инвестиций Китая. Интернационализация юаня означает диверсификацию способов платежей и расчетов во внешней торговле Китая, что благоприятно для торговли Китая со многими странами, у которых нехватка валютных резервов в долларах. А то, что юань постепенно становится резервной валютой, может значительно поспособствовать развитию внешних инвестиций Китая", — добавил аналитик. Названа валюта, которая совершит рывок вопреки ожиданиям

В-третьих, указал он, интернационализация юаня должна помочь Китаю противостоять финансовым рискам, связанным с гегемонией доллара.

"В последние годы Соединенные Штаты безрассудно использовали гегемонию доллара для безмерного высвобождения ликвидности, что привело к избытку долларов по всему миру и резкому увеличению финансовых рисков во многих развивающихся странах. В частности, США, создав геополитические риски, спровоцировали скачок цен на биржевые товары, и в то же время увеличили риск повышения процентных ставок, что провоцирует сокрытие иностранной валюты в развивающихся странах и последующие враждебные поглощения", — уточнил он.

Ван Цзайбан вместе с тем указал, что Вашингтон безрассудно использует гегемонию доллара для осуществления экстерриториальной юрисдикции и введения санкций, из-за чего возникает большая неопределенность для нормальных внешнеэкономических и торговых отношений Китая.

"Благодаря ускоренному процессу интернационализации юаня Китай может избежать или сократить влияние распространения гегемонии доллара", — подытожил он.