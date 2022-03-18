Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии по расчетам в нацвалютах
Посол Алипов сообщил об активном сотрудничестве России и Индии по расширению расчетов в нацвалютах
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия активно взаимодействует с Индией по расширению взаиморасчетов в национальных валютах, сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что механизм расчетов рубль-рупия уже существует и применяется.
"Вопрос на данном этапе стоит в том, чтобы расширить его применение", — сказал Алипов и допустил, что могут быть найдены также и другие пути взаиморасчетов.
"Сейчас этот вопрос, пожалуй, самый важный, мы активно работаем с индийской стороной, чтобы наладить беспрепятственный способ взаиморасчетов", — сказал посол.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, а Россия в последние годы все больше и больше переходила на расчеты в национальных валютах.
https://1prime.ru/Forex/20220318/836417399.html
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