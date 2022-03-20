МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. За год падение ВВП в России составит 2-4%, но если будет запущено активное импортозамещение, то падение валового продукта окажется еще меньше, заявил "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. Центробанк ожидает снижения ВВП России в ближайшие кварталы

По его прогнозу, инфляция по итогам нынешнего года может достигнуть 15%. При этом доллар в первой половине года будет стоить 90-100 рублей, а во второй — 80-90 рублей.

"Долларовая паника пошла на спад. Сегодня число тех, кто хотел бы купить доллары, уже в два раза меньше, чем на пике введения санкций. Ценовая паника перестала угрожать стабильности рынка. Уровень опасений по поводу роста цен остается рекордным, однако он перестал расти", — объяснил экономист.

В то же время Зубец отметил, что количество увольнений в первой половине марта выросло не столь значительно, как ожидалось многими, — не более чем на 15%.

Поэтому, подчеркивает экономист, "есть обоснованная надежда сохранить занятость и потребительский спрос".

Также, комментируя 40-процентное снижение в начале марта числа предприятий, планировавших расширение бизнеса, он выразил уверенность, что "по мере того, как неопределенность будет снижаться, планы по развитию вернутся".