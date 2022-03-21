МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник утром — инвесторы предпочитают надежные активы в связи с геополитической неопределенностью, свидетельствуют данные торгов. Доллар за неделю упал на 9,43 рубля, евро - на 6,23 рубля

По состоянию на 7.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,1043 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1055 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 119,22 иены со 119,17 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 98,31 пункта.

Инвесторы в понедельник предпочитают не рисковать и приобретают надежные активы в связи с продолжающейся неопределенностью вокруг Украины.

По словам аналитика Informa Global Markets Брюса Кларка, которого цитирует газета Wall Street Journal, спрос на доллар как основную валюту-убежище, вероятно, вырастет еще больше в случае эскалации конфликта.

Кроме того, в понедельник вечером валютные трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать его экономические прогнозы.