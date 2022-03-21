МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс египетского фунта по отношению к доллару в понедельник подешевел на 16% на фоне решения ЦБ страны поднять ключевую ставку, следует из данных обменников нескольких банков. Сайт ЦБ Египта в понедельник не открывается.

Если в воскресенье (рабочий день) доллар стоил порядка 15,7 фунта, то к 16.00 мск понедельника стоимость достигла уже 18.25 фунта, свидетельствуют данные нескольких банков в Каире. Курс фунта к доллару в Египте не превышал 16 фунтов с лета 2020 года.

Центральный банк Египта на внеочередном заседании в понедельник поднял ключевую ставку, остававшуюся неизменной с ноября 2020 года, на 1 процентный пункт. Египетский регулятор также заявил, что для сохранения стабильности экономики страны намерен гибко относиться к курсу валют.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса. В воскресенье кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый.

Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт вокруг Украины может привести к росту цен на продовольствие и к голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.