Курс доллара по итогам дня опустился до 104 рублей, евро до 114,64 рубля
https://1prime.ru/Forex/20220321/836450417.html
Криптовалюты
Новак выступил за регулирование и налогообложение майнинга криптовалют
Нефть
Цены на нефть ускорили рост на сохранении рисков вокруг поставок
Экономика в период санкций
В Белом доме США крайне недовольны нежеланием ЕС "подвергать критике" КНР
Авто
Renault возобновила производство автомобилей на заводе в Москве
Торги
Рубль немного укрепился на фоне возобновления торгов ОФЗ
Повышение цен в России
Названо средство спасения России от дефицита
Спецоперация России на Украине
В конгрессе США призывают отказаться от военной помощи Киеву
Личный кошелек
Обозначена альтернатива доллару и евро в период нестабильности
Мировая экономика
Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год
https://1prime.ru/Forex/20220321/836450417.html
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