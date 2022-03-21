МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль немного укрепился по итогам торгов понедельника: к доллару — до 104 рублей, к евро — до 114,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск опустился на 82 копейки — до 104 рублей, курс евро — на 16 копеек, до 114,64 рубля.