МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к иене остается у максимального уровня с конца 2015 года, которого он достиг ранее во вторник, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут на корпоративных новостях

По состоянию на 17.42 мск курс доллара к иене увеличивается до 120,68 иены со 119,47 иены на прошлом закрытии.

Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1031 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1014 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,08, до 98,42 пункта.

Американская валюта позитивно отреагировала на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

Аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley), которую цитирует газета Wall Street Journal, считает, что сочетание увеличения спроса на активы-убежища в период напряженной международной обстановки и готовности ФРС к дальнейшему ужесточению своей политики создает в краткосрочной перспективе поддержку для укрепления доллара.