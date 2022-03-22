ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в валютных резервах, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат. МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга

"Если вы спросите меня сегодня, означают ли (недавние мировые события) неминуемую кончину доллара, то я категорически отвечу "нет". Это не так…Вместе с тем, вероятно, мы увидим, как некоторые страны будут переосмысливать, сколько средств из своих резервов они хранят в конкретных валютах", — сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.