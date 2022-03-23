МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский бизнес в настоящее время может перейти на расчеты в юанях при торговле с Китаем без проблем даже при наличии давно заключенных контрактов в долларах и иной валюте, заявил РИА Новости руководитель управления по работе с юрлицами банка "Финам" Руслан Турдибаев. В Китае назвали точку отсчета краха доллара

Турдибаев отметил, что в торговле существует два понятия: валюта контракта и валюта платежа, и обе валюты можно изменить через подписание дополнительных соглашений.

"Российский бизнес сейчас часто выбирает вариант переподписания контракта с указанием новой валюты и реквизитов нового банка. Постановка контракта на учет проходит достаточно быстро, и перейти на юани в торговле можно без проблем", — сказал он.

Турдибаев заметил, что в российско-китайской торговле были кейсы, когда российская компания получала скидку от своего зарубежного партнера за подписание контракта в его национальной валюте. "Валютные платежи в китайской валюте проводятся достаточно быстро, так как нет зависимости от американских банков-корреспондентов", — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас работающим с Китаем российским банкам легко разрешают конвертацию и осуществление переводов в юанях, со стороны регулирующих органов нет ограничений по комиссии, поэтому и конвертация проводится по приемлемому для клиента курсу.

"Безусловно, юань может заменить доллар в торговле между Россией и Китаем – все зависит от того, насколько к этому будут готовы наши партнеры", — полагает он.

Компания "Финам" создана в 1994 году, осуществляет брокерские и банковские услуги, имеет в составе управляющую компанию и инвестфонд.