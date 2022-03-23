Володин назвал историческим решением отказ от расчетов в долларах и евро
Спикер Госдумы Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением.
Он подчеркнул, что без этого шага было бы невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.
"Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Президент поручил Центробанку и кабмину за неделю определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
https://1prime.ru/Forex/20220323/836473129.html
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