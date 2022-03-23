МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением. Эксперт оценил последствия решения президента продавать газ за рубли

Он подчеркнул, что без этого шага было бы невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.

"Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Президент поручил Центробанку и кабмину за неделю определить порядок совершения операций с Европой в рублях.