Матвиенко: решение об оплате газа за рубли укрепит финансовую систему России
РЕШЕНИЕ РФ ОБ ОПЛАТЕ ГАЗА ЗА РУБЛИ ПОВЛИЯЕТ НА УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ, СЧИТАЕТ МАТВИЕНКО
https://1prime.ru/Forex/20220323/836474797.html
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РЕШЕНИЕ РФ ОБ ОПЛАТЕ ГАЗА ЗА РУБЛИ ПОВЛИЯЕТ НА УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ, СЧИТАЕТ МАТВИЕНКО
https://1prime.ru/Forex/20220323/836474797.html
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