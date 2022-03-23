РИМ, 23 мар — ПРАЙМ. Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, заявил экономический советник итальянского премьера Франческо Джавацци на публичном мероприятии в Милане. Эксперт оценил последствия решения президента продавать газ за рубли

"Мое мнение – надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро", — приводит слова Джавацци информагентство Ansa.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.