В Италии хотят по-прежнему оплачивать в евро российский газ
Советник премьера Италии считает, что российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро
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РИМ, 23 мар — ПРАЙМ. Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, заявил экономический советник итальянского премьера Франческо Джавацци на публичном мероприятии в Милане.
"Мое мнение – надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро", — приводит слова Джавацци информагентство Ansa.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
https://1prime.ru/Forex/20220323/836474814.html
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