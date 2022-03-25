АНКАРА, 25 мар — ПРАЙМ. Трон доллара как мировой резервной валюты рушится, переход на местную валюту в торговых отношениях между Россией и Турцией может увеличить объем товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе, считает турецкий аналитик Шереф Огуз. Финансист назвал “точку отсчета”, с которой начнется крах доллара

"Санкции против России, которые вышли на первый план со спецоперацией на Украине, ускоряют переход к альтернативным денежным системам. Если будет требование рубля для торговли российским газом, это условие может быть введено для всех, а не только для недружественных стран, в будущем. Фактически все страны в будущем; Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится", — пишет аналитик в своей колонке в газете Dünya.

По его словам, переход на местную валюту в торговых отношениях России и Турции выгоден Анкаре.

"Мы в выгоде. В прошлом у нас были своповые соглашения с Россией, мы перешли на использование местной валюты, отличной от доллара и евро, для расчетов. Такое развитие событий может увеличить объем торговли между Россией и Турцией до 50 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе и до 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе. В настоящее время мир сосредоточен на прекращении горячей конфликтной части столкновений. … В экономической войне, которая начнется позже, Россия сможет расширить применение формулы "газ-рубль", подключить нефть к рублю и искать пути торговли с такими гигантами, как Индия и Китай", — отметил аналитик.