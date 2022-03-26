МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с санкциями со стороны Запада, сообщается на сайте кабмина. Путин дал ряд поручений для поддержки экономики

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на снижение ответственности за нарушения валютного законодательства в связи с санкционными мерами.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил смягчить или вовсе исключить ответственность бизнесменов за нарушения валютного законодательства РФ. С соответствующим письмом он обратился к министру финансов Антону Силуанову.