МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. Об этом написал в статье для испанского издания Público журналист Рафаэль Поч. Китайские СМИ назвали поведение Байдена "неразумным и безответственным"

Именно так он прокомментировал конфискацию США и их союзниками золотовалютных резервов, которые Центральный банк России хранил на Западе.

Автор статьи подчеркнул, что таким образом США послали всему миру четкий сигнал, что средства нужно обезопасить. Принимая такие меры, Америка говорит, что может конфисковать резервы у любой страны, если ее политика окажется не по нраву Вашингтону, или потому что она торгует с соперниками, или потому что слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям, или же просто хочет стать политически и экономически более независимой от структур, контролируемых США.

Подобные действия, отмечается в материале, подтолкнут россиян, китайцев, остальных членов БРИКС и другие страны на поиск более безопасных механизмов и валют. И это не далекая перспектива, а уже запущенный процесс.

Автор статьи также напомнил, что ни одна из стран БРИКС не присоединилась к санкциям против России. Не поддержали ограничения и член НАТО Турция, государства Персидского залива, страны Западной и Центральной Азии.

Кроме того, Саудовская Аравия, в свою очередь, ведет переговоры с Китаем по продаже нефти за юани. Не приведет ли отказ от доллара в торговле нефтью к банкротству США, задается вопросом автор статьи.