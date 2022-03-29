2022-03-29T10:08:24+03:00

2022-03-29T10:08:24+03:00

2022-03-29T10:08:24+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220329/836532548.html

Курс доллара в начале торгов вторника начинает снижаться

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Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ВТОРНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП — ДО 89,55 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 1,24 РУБ, ДО 97,84 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется. ПРАЙМ, 29.03.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60