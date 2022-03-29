2022-03-29T10:08:24+03:00
2022-03-29T10:08:24+03:00
2022-03-29T10:08:24+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220329/836532548.html
Курс доллара в начале торгов вторника начинает снижаться
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КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ВТОРНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП — ДО 89,55 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 1,24 РУБ, ДО 97,84 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется. ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ВТОРНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП — ДО 89,55 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 1,24 РУБ, ДО 97,84 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется.