МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ВТОРНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП — ДО 89,55 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 1,24 РУБ, ДО 97,84 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

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