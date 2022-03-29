МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торговой сессии вторника усиливает рост к доллару и евро, пытаясь отбить у них уровни 87 рублей и 96 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск падал на 2,73 рубля — до 87,02 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 96 рублей. Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до минимумов с конца февраля: 86,92 рубля и 95,89 рубля соответственно.