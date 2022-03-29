МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Спецоперация на Украине определенно поменяла правила игры. Этот кризис запомнят как конец эпохи "дивидендов мира", когда планета наслаждалась десятилетиями глобального мира и стабильности без крупных военных конфликтов. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Китай не смог бы подняться без этих дивидендов мира. Россия и Украина сейчас сталкиваются с кризисом, который разъедает их социальную и экономическую структуру. Ни одна сторона не выйдет из него победительницей, если они не договорятся о мирном решении, переводит ИноСМИ.

Геополитический стратег Джордж Фридман считает, что главный урок нынешнего кризиса не имеет ничего общего с Россией или Украиной: он скорее заключается в том, что США продемонстрировали, что, возможно, самое мощное оружие в мире — это доллар".

США и НАТО развязали опосредованную войну против России, применяя финансовые санкции и поставляя оружие, чтобы помочь Киеву. Поскольку на доллар приходится около 40% мировых торговых расчетов и около 60% государственных резервов, нет сомнений, что он имеет большее влияние, чем евро, иена или юань.

Тот факт, что Европейский союз и Япония присоединились к санкциям, означает, что России будет трудно уклониться от них или избежать кризиса ликвидности не только в иностранной валюте, но и внутри страны. Как заметил Фридман, сейчас используется "сочетание запрета на импорт российских энергоносителей в США, а доллар выступает в качестве оружия — в контексте большого альянса — создает для России непредвиденный кризис".

Почему же американский доллар имеет такую силу? Стандартный ответ, по мнению издания, заключается в том, что это единица расчета глобальных кредитов и выставления счетов, средство платежа и сбережения, дающее эмитенту привилегии, поскольку он может использовать валюту по своему желанию.

Это верно уже на протяжении многих лет. Когда со временем доллар начал обесцениваться по отношению к другим валютам, мир развивался благодаря дополнительной ликвидности, простоте платежей и более высокой доходности от владения американскими облигациями, акциями и недвижимостью.

Однако всякий раз, когда валюта укрепляется, процентные ставки в США растут, глобальная ликвидность сокращается, и неамериканские заемщики, имеющие долговые обязательства, номинированные в долларах, вынуждены платить больше, подвергаясь риску дефолта по долгам и коллапсу пузыря активов.

Можно проследить причины азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов — курс доллара вырос без кредитора последней инстанции в долларах. Только когда Федеральная резервная система США снизила процентные ставки и увеличила долларовую ликвидность, азиатские экономики смогли восстановиться.

После этого для остального мира стало обязательным держать американскую валюту. Как сказал бывший министр финансов США Джон Конналли: "Доллар — это наша валюта, но ваша проблема". Проблемы умножились после глобальной "войны с терроризмом", когда США начали применять санкции против таких стран, как Иран.

Со временем санкции расширились по масштабам и интенсивности. Однако с ними есть одна проблема, которая заключается в том, что несмотря на экономические потери, существуют некоторые страны, которые, похоже, никогда не спешат сесть за стол переговоров.

Некоторые ученые поделились свежим взглядом на то, почему доллар приносит пользу не только США, но и его пользователям, создающим экосистему, укрепляющую его доминирование. Яков Фейгин и Доминик Лойсдер из Гарварда изучили классовую политику долларовой системы США и пришли к выводу, что она имеет экосистему, поддерживаемую глобальными частными и политическими элитами.

В статье они писали, что "во многих странах долларовая система позволяет коррумпированной элите безопасно выводить свои доходы, полученные нечестным путем, в глобальные банковские центры, расположенные в юрисдикциях с непрозрачными законами о собственности".

Богачи на развитых и развивающихся рынках предпочитают торговать и хранить активы в долларах. Глобальные корпорации, пенсионные фонды и управляющие активами держат деньги в долларах, потому что таким образом они могут иметь средства сбережения и быструю ликвидность от свопов.

Политолог Герман Марк Шварц называл американский доллар "государственной валютой квазиимперской глобальной системы, в которой разные экономические регионы связаны между собой общей резервной валютой". Резервные валюты, не обладающие ни военным влиянием, ни глубиной фондовых рынков, приносящих более высокую доходность, — такие как евро, иена или фунт стерлингов, — не могут стать доминирующей валютой.

Существуют ли альтернативы долларовой системе США? Издание напоминает, что Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в своей последней оценке ситуации на Украине предупредила, что попытки разработать альтернативную систему могут "потенциально снизить доминирующую роль доллара на финансовых рынках и в трансграничных платежах".