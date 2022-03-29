МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Уверенное укрепление рубля к доллару и евро в последние дни и сегодняшний его взлет могут быть связаны с подготовкой различных игроков рынка к предложенной Россией оплате газа рублями, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. В ЕС признали, что поставки СПГ США не заменят полностью российский газ

Доллар за полторы недели упал уже примерно на 20 рублей, а за неполные два дня текущей недели падение уже превышает 10 рублей. Евро демонстрирует аналогичную динамику. Обе валюты скатились во вторник на минимумы с конца февраля: 84,5 рубля и 93,2 рубля соответственно.

"Рост рубля может быть связан с подготовкой некоторых игроков к предложенной Россией оплате газа рублями. Может даже не сами нерезиденты покупают рубли, а спекулянты в рамках указанных ожиданий", — говорит он. Есть также вероятность, что, несмотря на официальную позицию стран Евросоюза, частные компании пойдут на компромисс и будут оплачивать покупки газа рублями, добавляет эксперт.

Также положительным фактором для рубля сейчас являются переговоры между Россией и Украиной, проходящие в Стамбуле, от которых игроки рынка ожидают позитивных сдвигов, добавляет Суверов.

В то же время, текущий курс рубля складывается в условиях достаточно серьезных ограничений на вывоз капитала, поэтому фундаментально дальнейшего его укрепление выглядит малообоснованным, резюмирует эксперт.