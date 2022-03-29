МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник вечером опускается ускоренными темпами, поскольку трейдеры больше склонны к риску после очередного этапа переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на снижении внешнеполитических рисков

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару растёт до 1,1102 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0978 доллара, курс доллара к иене снижается до 122,82 иены со 123,91 иены на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,89%, до 98,2 пункта.

Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

В результате инвесторы больше склонны к риску, что негативно сказывается на традиционно более "надежных", низкорисковых активах, таких как доллар и золото, при этом мировые фондовые индексы растут.

Но эксперты отмечают, что рисковые настроения по итогу нового этапа переговоров могут быть временным явлением. "Сегодняшний рост (курсов других валют против доллара — ред.) нельзя воспринимать как начало восстановления", — отмечают аналитики Activ Trades, которых цитирует газета Wall Street Journal.