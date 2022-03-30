МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в среду вечером опускается, инвесторы обратили внимание на статистику по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск курс евро к доллару рос до 1,1165 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1085 доллара, курс доллара к иене опускался до 121,89 иены со 122,84 иены на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,65%, до 97,76 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику по ВВП США. Ранее минторг страны ухудшил оценку роста американской экономики в четвертом квартале до 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) со второй оценки роста в 7%. Эксперты ожидали, напротив, улучшения оценки роста до 7,1%.

Курс евро к доллару в то же время поддерживается статистикой по Европе. Так, инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, что стало новым историческим рекордом.

В пятницу будет опубликована важная макростатистика из США — по безработице в стране в марте. Аналитики прогнозируют снижение уровня безработицы до 3,7% с 3,8% в феврале, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 490 тысяч после увеличения февраля на 678 тысяч.