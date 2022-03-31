ЕРЕВАН, 31 мар — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации уже запущен, наиболее объективным подходов в этом процессе могут стать взаиморасчеты с использованием нацвалют, заявил доктор политических наук, профессор Российско-Армянского университета, президент Института энергетической безопасности Ваге Давтян, комментируя предложение ряда экономистов создать платежную единицу для торговли с дружественными странами. Аналитик назвал тех, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

Как сообщила ранее газета РБК, группа российских экономистов предложила задуматься о создании новой платежной единицы для торговли РФ с дружественными странами. В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция, пояснило издание.

"Очевидно, что дедолларизация — уже запущенный процесс. Главное — определить, какими инструментами она будет реализована. В этой связи наиболее объективным подходом представляется осуществление взаимных расчетов с использованием национальных валют. Для этого имеются все предпосылки", — считает эксперт.

По его словам, особенно важно применение этой модели в торговле энергоресурсами. "Два ключевых импортера российского газа в ЕАЭС — Беларусь и Армения — в течение последних нескольких лет поднимают этот вопрос, однако необходимость пополнения долларовых резервов не позволяла Москве запустить этот процесс. Сегодня ситуация изменилась, и переход к национальной валюте во взаиморасчетах может стать первым и очень важным шагом на пути дедолларизации", — сказал Давтян. В Кремле высказались о создании общей валюты для друзей взамен доллара

По его мнению, формирование отдельной универсальной расчетной единицы, необходимо рассматривать как долгосрочный процесс

Он считает, что если рассматривать вопрос в контексте функционирования ЕАЭС, то главное препятствие — в низком уровне финансовой интеграции между членами Союза. "Более того, сегодня мы наблюдаем за достаточно серьезными расхождениями в вопросах экономического взаимодействия между Россией и Казахстаном, Казахстаном и Беларусью. Практически отсутствуют экономические связи между Арменией и Кыргызстаном. Сегодня необходимо ускорить институциональное строительство ЕАЭС, и лишь потом приступить к запуску единой валюты", — отметил эксперт

По мнению Давтяна, важно при этом отметить, что между отдельными членами Союза наблюдаются также "глубинные разногласия в политических вопросах, что также является препятствием для реализации данной инициативы".