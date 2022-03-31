МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Беспрецедентные финансовые санкции против России могут привести к постепенному ослаблению доминирования доллара и фрагментации международной валютной системы, считает заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
В интервью газете Financial Times высокопоставленная сотрудница МВФ заявила, что ограничительные меры в отношении России со стороны западных стран могут стать причиной возникновения небольших валютных блоков, основанных на торговых отношениях между отдельными странами.
"Доллар останется главной глобальной валютой даже в таких условиях, но фрагментация на меньшем уровне вполне возможна. Мы уже это наблюдаем, когда ряд стран заново обсуждает валюту, в которой им платят за торговлю", — заявила Гопинат.
По ее словам, большее использование других валют в мировой торговле приведет к дальнейшей диверсификации резервных активов государственных центробанков.
https://1prime.ru/Forex/20220331/836556691.html
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