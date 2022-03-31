МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро; и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в четверг закрылся серьезным ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 1,35 рубля — до 83,2 рубля, евро — на 1,65 рубля, до 92,5 рубля.

По итогам марта доллар подешевел на 11,4 рубля (12,05%), евро – на 13,5 рубля (12,74%).

При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы, поднявшись на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.