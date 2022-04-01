2022-04-01T10:03:00+03:00
2022-04-01T10:22:22+03:00
2022-04-01T10:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220401/836562285.html
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торгов пятницы стабилизируется после попыток продолжить рост, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на Мосбирже на 10.15 мск повышался... ПРАЙМ, 01.04.2022
валюта, рынки, новости, биржи, торги, доллар, валюты
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/39/832463935.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/39/832463935.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/39/832463934.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/39/832463934.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/39/832463933.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/39/832463933.jpg
https://1prime.ru/finance/20220401/836561901.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы стабилизируется после попыток продолжить рост, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на Мосбирже на 10.15 мск повышался на 15 копеек — до 83,35 рубля, курс евро — снижался 14 копеек, до 92,36 рубля. Минутами ранее доллар максимально проваливался до минимумов с 23 февраля: 80,33 рубля, евро максимально опускался в пятницу до 92,04 рубля.
Читайте также: Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля