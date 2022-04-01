МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы стабилизируется после попыток продолжить рост, следует из данных Московской биржи. Центробанк смягчил ограничения на переводы за рубеж

Курс доллара расчетами "завтра" на Мосбирже на 10.15 мск повышался на 15 копеек — до 83,35 рубля, курс евро — снижался 14 копеек, до 92,36 рубля. Минутами ранее доллар максимально проваливался до минимумов с 23 февраля: 80,33 рубля, евро максимально опускался в пятницу до 92,04 рубля.

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