МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем перешел к незначительному снижению к доллару на данных о рекордном росте потребительских цен в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Европе впервые в истории достигла 7,5%

По состоянию на 14.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,106 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1165 доллара, курс доллара к иене рос до 122,44 иены со 121,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 98,43 пункта.

Европейская валюта дешевеет под давлением данных о потребительских ценах в еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в марте до 7,5% с 5,9% месяцем ранее — показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 6,6%.

По мнению экспертов Oxford Economics, которое приводит газета Wall Street Journal, инфляция останется высокой в течение всего года из-за значительной степени неопределенности, связанной с продолжительностью конфликта вокруг Украины.

Пессимизма валютным трейдерам добавили еще и данные по индексу деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, который, по окончательной оценке, в марте снизился до 56,5 пункта с 58,2 пункта в феврале. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 57,6 пункта.