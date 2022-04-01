Иран выразил желание торговать с Россией в нацвалютах
Замглавы ЦБ Ирана Карими заявил о желании страны торговать с Россией в нацвалютах
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ТЕГЕРАН, 1 апр — ПРАЙМ. Иран хочет торговать с Россией в национальных валютах — рублях и туманах, рассказал РИА Новости замглавы иранского ЦБ по международным делам Мохсен Карими.
По его словам, у стран уже есть договоренности на этот счет. "Есть и договоренности, и возможности", — уточнил Карими.
Кроме того, по словам замглавы ЦБ, Тегеран предложили Москве меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, основываясь на своём "богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет".
Ранее бизнес-послы предпринимательской организации "Деловая Россия" призвали перевести торговлю с Азией и Африкой в нацвалюты.