МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером поднимается, инвесторы обращают внимание на макростатистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,104 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1165 доллара, курс доллара к иене рос до 122,64 иены со 121,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,31%, до 98,61 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику, опубликованную ранее в пятницу. Так, безработица в США в марте снизилась до 3,6% с уровня февраля в 3,8%, хотя ожидалось снижение до 3,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в то же время увеличилось на 431 тысячу вместо ожидаемых 490 тысяч.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) при этом неожиданно снизился до 57,1% с 58,6% в феврале. Аналитики ожидали роста индикатора до 59%.

Рынки продолжают ожидать повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на ближайших заседаниях. По данным CME Group, повышения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов в мае ждут почти 73% аналитиков.