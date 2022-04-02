МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Испанский новостной портал Rebelión обрушился с резкой критикой на западные "вымогательства" — именно так авторы одного из материалов назвали антироссийские санкции.

"На Западе ситуация начинает вызывать все больше вопросов", — подчеркивается в публикации. В США отказались винить Путина в собственных бедах

В материале отмечается, что инициатором происходящего, вероятно, стали США, заставившие союзников заниматься форменным шантажом Москвы. В то же время, как пишет автор, сама Россия ответила Вашингтону "хитроумной мерой против гегемонии", решив перевести выплаты за поставки газа недружественным странам в рубли. Портал отмечает, что именно такой ответ может стать роковым шагом для доллара как мировой резервной валюты.

"Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах", — отмечают авторы публикации, подчеркнув, что ряд экспертов уже считают нынешнюю ситуацию "точкой невозврата".

О процессе перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах сегодня говорили и в Кремле: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снижение престижа доллара и евро на фоне "бандитско-санкционных игр" Запада уже неминуемо приведет к этим изменениям. Он выразил уверенность, то остановить этот процесс уже нельзя.