В Кремле заявили об "эрозии доверия" к доллару и евро
Дмитрий Песков заявил о снижении доверия к доллару и евро из-за санкционной политики Запада
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он подчеркнул, что все больше и больше стран начинают сомневаться в надежности доллара и евро и рассматривают варианты взаиморасчетов в национальных валютах.
"И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных…Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей", — сказал Песков.
По его мнению, мир в дальнейшем придет к другой валютной системе, отличной от Бреттон-Вудской, "пусть это даже будет отдаленная перспектива".