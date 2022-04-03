МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Санкционная политика Запада ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Песков объяснил решение продавать газ за рубли

Он подчеркнул, что все больше и больше стран начинают сомневаться в надежности доллара и евро и рассматривают варианты взаиморасчетов в национальных валютах.

"И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных…Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей", — сказал Песков.

По его мнению, мир в дальнейшем придет к другой валютной системе, отличной от Бреттон-Вудской, "пусть это даже будет отдаленная перспектива".

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