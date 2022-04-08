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2022
https://1prime.ru/Forex/20220408/836617322.html
Курс рубля перешёл к снижению
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Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 08.04.2022
валюта, рынки, новости, биржи, торги, рубль, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышается на 25 копеек, до 76 рублей, курс евро – на 11 копеек, до 81,56 рубля.
Минутами ранее курсы доллара и евро максимально опускались до 74,6 и 80,22 рубля соответственно.