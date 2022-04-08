МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, кто и зачем толкает рубль вверх

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышается на 25 копеек, до 76 рублей, курс евро – на 11 копеек, до 81,56 рубля.

Минутами ранее курсы доллара и евро максимально опускались до 74,6 и 80,22 рубля соответственно.